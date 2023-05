Tottenham, è Xabi Alonso il dopo Conte: Levy pronto a strapparlo al Bayer

LONDRA (INGHILTERRA) - A raccogliere il testimone di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham sarà Xabi Alonso. In Inghilterra non hanno dubbi: il tecnico spagnolo, che sta facendo benissimo con il Bayer Leverkusen, sarà il nuovo allenatore degli Spurs la prossima stagione. Daniel Levy, infatti, sarebbe pronto a pagare un anno di stipendio anticipato per strapparlo ai tedeschi. La cavalcata in Europa League delle Aspirine, che si giocano il pass per la finale di Budapest del 31 maggio contro la Roma nel doppio confronto in semifinale, ha convinto la dirigenza del club inglese. Dopo l'addio di Conte e la parentesi Stellini, la guida della prima squadra è stata affidata ad interim a Ryan Mason che, nonostante i buoni segnali, difficilmente verrà confermato.