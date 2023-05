"Messi giocherà in Arabia Saudita", l'indiscrezione dalla Spagna

Il futuro di Leo Messi al Psg sembra poter essere arrivato al capolinea. Le ultime vicende che l'hanno visto coinvolto tra sospensione e i cori dei tifosi nei suoi confronti fanno pensare a un possibile addio a fine stagione. Di rinnovo ancora non si è parlato e la scadenza è al 30 giugno del 2023. Poco più di un mese per capire cosa farà l'argentino, anche se dalla Spagna stanno rimbalzando voci circa un suo trasferimento in Arabia Saudita .

Messi e le scuse ai tifosi del Psg

Messi, futuro in Arabia Saudita

Si sta parlando tanto del futuro di Leo Messi in queste ultime settimane. Un destino che sembra ormai segnato, ma ancora incerto sulla destinazione. Il viaggio in Arabia Saudita, già concordato in passato, lascia più di qualche dubbio anche se dalla Spagna sono sicuri. Proprio El Chiringuito ha scritto che l'argentino campione del Mondo potrebbe accettare la proposta dell'Al-Hilal. Voci che si sussegono, tra Barcellona, Stati Uniti e, appunto, il Medio Orientte. In tanti aspettano di capire quale sarà il futuro di Messi e se ci potrà essere, ancora una volta, la sfida con Ronaldo.