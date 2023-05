"Pochettino nuovo allenatore del Chelsea: a breve firma e annuncio"

LONDRA (INGHILTERRA) - Dopo gli esoneri di Tuchel e Potter, il Chelsea ha affidato la panchina a una bandiera del club, Frank Lampard. L'ex centrocampista, nel suo "interregno", però, non è riuscito a risollevare le sorti di una stagione "disgraziata". Nonostante una campagna acquisti faraonica, infatti, i Blues hanno faticato parecchio incassando addirittura ben 14 sconfitte in Premier League, più delle vittorie (11) e dei pareggi (10), e attualmente occupano l'11° posto con soli 43 punti. Un distacco troppo grande dalla vetta. Ma se in campionato le cose non sono andate per il verso giusto, a rendere la stagione ancor più amara sono state le coppe, con l'eliminazione, sempre a opera del Manchester City e nel terzo turno, sia in Carabao Cup che in FA Cup e il ko ai quarti di Champions League contro il Real Madrid. Una stagione disastrosa, dunque, che ha portato inevitabilmente il club a cercare una nuova guida tecnica.