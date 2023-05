Messi tra Barcellona e Inter Miami: il grande ritorno o il piano Beckham

In cima ai desiderata, nei sogni, nel cuore e pure nell’anima di Lionel Messi , l’abbiamo scritto più volte sulle colonne di questo giornale e lo ribadiamo adesso, c’è sempre e soltanto il Barcellona : d’altronde la Catalunya e il Camp Nou sono casa sua. Ovvio, dunque, che La Pulga parli e pensi soprattutto al ritorno a vestire la maglia numero 10 dei fiammanti campioni di Spagna. Come ogni piano perfetto che si rispetti, però, ha bisogno di una exit strategy, di un “plan b” nel caso in cui le ragioni del cuore (di Lionel) non coincidano con le ragioni della ragione (della Liga e di Tebas, che per dare il loro placet vogliono prima vedere la situazione debitoria dei culé praticamente appianata). Ed ecco dunque che il Piano B porta non all’Arabia Saudita e all’Al-Hilal di cui s’è fatto un gran parlare , dopo l’offerta monstre da 600 milioni sganciata all’inizio della settimana scorsa: l’alternativa alla Liga di Spagna è la Major League Soccer degli Stati Uniti.

Messi, l'Al-Hilal e il Barcellona: come stanno davvero le cose

Messi e l'ipotesi Inter Miami

Se non sarà Barcellona sarà Inter Miami, la franchigia di cui è presidente David Beckham e che è allenata da Phil Neville. Fonti vicine al 10 campione del mondo raccontano di una missione statunitense di Jorge Sole, il papà di Lionel, che una decina di giorni fa avrebbe pure effettuato un viaggio di 4 giorni in Florida per intavolare i primi contatti con il club dell’ex Spice Boy. I tifosi di Miami, dal canto loro, si sono già espressi e a chiarissime lettere: al minuto 10 della partita contro i New England Revolution, tutto lo stadio ha intonato, a lungo, il classico “Meeeeessi, Meeeessi”, lo stesso che s’era alzato un mese fa al Camp Nou durante Barça-Real... Non male come Piano B, non c’è che dire. Tornando, un attimo in Europa, al Piano A, ieri mattina, Joan Laporta ha assicurato ai microfoni dell’emittente pubblicata catalana, TV3, di aver già "parlato con Leo per fargli capire che se è stato costretto ad andare via è stato per il bene della nostra società. È stata una conversazione molto affettuosa e piacevole. E, del resto, la nostra relazione dura sin da quando aveva 14 anni. Messi ama il Barça e su questo nessuno può avere dubbi, perché considera il nostro club come casa sua. Ed è per questa ragione che faremo di tutto per riportarlo qui se e quando la Liga approverà il piano di sostenibilità che gli abbiamo presentato". Ecco, è proprio questa la chiave: "se e quando".