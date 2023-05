Grimaldo-Bayer Leverkusen, “Benfica spiazzato dall’annuncio”

LISBONA (PORTOGALLO) - Oggetto del desiderio di diversi top club europei, tra cui anche la Juventus, Grimaldo nelle scorse ore è diventato ufficialmente un nuovo calciatore del Bayer Leverkusen. Un gran colpo per la formazione tedesca che giovedì ospiterà alla BayArena la Roma nel ritorno della semifinale di Europa League. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, però, il Benfica si sente tradito, non tanto per l'addio ma per i tempi. Le Aquile, infatti, sono attese dalla delicata trasferta di campionato contro lo Sporting Lisbona all'Alvalade che potrebbe valere il trionfo visti i quattro punti di vantaggio dal Porto a due turni dalla fine. La società del presidente Rui Costa non ha preso bene l'annuncio della firma con tanto di foto e dichiarazioni apparse sul sito del Bayer. Nonostante ciò, però, il terzino sinistro spagnolo dovrebbe comunque far parte dell'undici titolare che Roger Schmidt manderà in campo nel derby in programma domenica alle 21.30.