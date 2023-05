Liverpool, quattro giocatori via a parametro zero! Occasione per le big?

LIVERPOOL - "Il Liverpool FC conferma che Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner e Alex Oxlade-Chamberlain lasceranno il club alla scadenza dei loro contratti questa estate", questo il comunicato dei Reds per annunciare l'addio ai quattro calciatori che si preparano per diventare della grandi occasioni di mercato a parametro zero. Sotto la guida di Klopp i quattro giocatori sono riusciti ad alzare la Champions League nella finale vinta contro il Tottenham, la Supercoppa Uefa, la Coppa del Mondo per club Fifa, la Carabao Cup, la FA Cup, la Community Shield e conquistando un titolo di Premier nel 2019-20. Ora sono pronti ad una nuova avventura lontanto da Anfiled, dal prossimo giugno Firmino, Keita, Milner e Oxlade-Chamberlain potranno trovare una nuova squadra con le big di tutte Europa pronte a cogliere l'occasione.