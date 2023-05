Ancelotti si blinda al Real Madrid: "Resto fino al 2024 e oltre"

MADRID (Spagna) - Il Real Madrid guarda avanti dopo la sconfitta in semifinale di Champions col Manchester City. A tracciare un bilancio di quanto fatto durante la stagione è stato il tecnico Carlo Ancelotti, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Valencia: "Si poteva fare meglio, ma è andata bene. Certo non siamo soddisfatti del campionato, ma abbiamo lottato fino alla fine nelle altre competizioni... e ne abbiamo vinte tre", il riferimento a Supercoppa europea, Mondiale per club e Coppa del Re. Il futuro dei Blancos sarà ancora con il tecnico italiano in panchina: "Il club mi ha garantito che continuerò la prossima stagione", ha affermato spazzando via ogni ombra.