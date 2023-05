Juventus, Di Maria via: conferme. Pau Torres è un obiettivo per la difesa

TORINO - Serve aspettare ancora un po’, perché prima di entrare nel vivo del mercato della Juventus bisogna attendere l’operatività del nuovo direttore sportivo: Cristiano Giuntoli aspetta il via libera per chiudere il rapporto con il Napoli (da contratto fino al 2024) e trasferirsi a Torino, ma potrebbe esserci anche uno scenario diverso, con la situazione che rimarrebbe così come è. Solo quando sarà fatta chiarezza sul ruolo di ds alla Continassa, allora scatterà il piano per la Juventus del prossimo anno. Eppure qualcosa già si muove: il primo nome per rinforzare la difesa resta quello dello spagnolo Pau Torres, che avrebbe già espresso il gradimento per la destinazione e la volontà di cambiare aria. Ora va convinto il Villarreal, che è forte di una clausola rescissoria pesantissima (65 milioni), ma che sa di rischiare di perdere il giocatore a zero tra un anno, alla naturale scadenza dell’accordo che non sembra rinnovabile, proprio perché Pau Torres vorrebbe fare un passo avanti nella carriera. I contatti sarebbero già stati portati avanti, però servirà poi il parere di Giuntoli (e in ogni caso di chi avrà in mano la direzione sportiva) per affondare il colpo, anche perché si tratterebbe di un investimento comunque importante in un settore di campo, la difesa, che potrà già contare su Danilo, Bremer e Gatti, Bonucci all’ultimo anno, probabilmente Alex Sandro e forse Rugani. Il Villarreal non vuole svendere, ma sa di non poter forzare troppo la mano; la Juventus vuole accelerare per evitare aste, visto che lo spagnolo ha estimatori in mezza Europa.