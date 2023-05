Piton: lo voleva il Torino, lo convoca Mancini

TORINO - Il brasiliano Lucas Piton è stato pre-convocato da Roberto Mancini per la prossima Nations League che l'Italia disputerà in Olanda. Il terzino sinistro del Vasco da Gama ha doppio passaporto ed è entrato da tempo nella lista allargata del ct senza confini. Ha ventidue anni, è un esterno che ama spingere. Il Toro lo voleva prendere dal Corinthians ed era andato vicino alla conclusione dell'affare, prima però che il ragazzo decidesse di rinnovare, salvo poi cambiare squadra. Il Vasco ha annunciato il tutto sui social: "Lucas Piton è stato convocato dalla Nazionale Italiana per la Final Four di Uefa Nations League in Olanda". Per lui quest'anno un gol e cinque assist.