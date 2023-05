Ten Hag, la Champions non basta: la strigliata allo United sul mercato

Il Manchester United si qualifica alla fase ai gironi della Champions League 2023-2024, grazie al successo per 4-1 sul Chelsea. I "Red Devils" tornano nella massima competizione europea grazie alle reti di Casemiro e Martial nel primo tempo e Bruno Fernandes e Rashford nella ripresa. Il tecnico Ten Hag però non è pienamente soddisfatto: "Buona la qualificazione in Champions League, ma vorrei altri giocatori per competere più in alto". Frase diretta e che non lascia a varie interpretazioni, l'allenatore vuole arrivare al livello dei cugini del Manchester City. Secondo Sky Sports, il tecnico ha dichiarato: "È una buona base su cui costruire, ma gli standard devono salire e gli acquisti devono aumentare. Dobbiamo lavorare in estate per migliorare la squadra. Vogliamo competere per il titolo, ma farlo nel modo giusto. Ora siamo lontani, dobbiamo lavorare molto per avvicinarci, e abbiamo bisogno di giocatori migliori per farlo".