“Bellingham al Real Madrid per 100 milioni! Annuncio a giorni!”

Bellingham al Real Madrid: 100 milioni al Borussia

Secondo "Marca", infatti, i dirigenti dei blancos nei giorni scorsi sarebbero stati a Dortmund per mettere su carta un principio di accordo che verrà definito nei prossimi giorni e che prevede un contratto di sei anni per il giocatore e 100 milioni di euro (più bonus legati a risultati e presenze) che verranno versati nelle casse del club tedesco. "Marca" sottolinea che Bellingham e il Borussia avevano allo studio anche offerte economicamente più vantaggiose, ma la volontà del giocatore sarebbe stata decisiva. Come accaduto negli ultimi mercati estivi per i colpi di Camavinga e Tchouameni, il Real Madrid si è mosso mesi prima, con l'obiettivo di avere più tempo per convincere sia la società che il giocatore. Bellingham lascerebbe il Borussia Dortmund con 42 partite all'attivo in questa stagione, con 14 gol e 5 assist.