Psg, Mbappé assicura: "Ho un altro anno di contratto, lo rispetterò"

PARIGI (Francia) - L'attaccante francese Kylian Mbappé, votato miglior giocatore della stagione in Ligue 1, ha voluto chiarire i dubbi sul suo futuro e ha assicurato che dopo l'estate sarà ancora nel club parigino: "L'anno prossimo giocherò per il Paris Saint-Germain e sarò molto felice, ho ancora un contratto e lo manterrò. Sono molto contento per il rinnovo (arrivato solo un anno fa, ndr)".