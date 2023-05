"Clamoroso, Benzema lascia il Real! Sì all'Al Ittihad, 100 milioni l'anno"

Il futuro di Karim Benzema sembra essere sempre più lontano dal Real Madrid. Il centravanti francese, attuale Pallone d'Oro, sarebbe infatti vicino ad abbandonare i Blancos e addirittura l'Europa. Il classe 1987 potrebbe andare a giocare nello stesso paese del suo ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo, ovvero all'Al Ittihad in Arabia Saudita. Stando a quanto assicurato da alcune fonti del club arabo ad AS, sarebbe infatti molto vicino l'accordo economico con il francese. Il club arabo attualmente è campione della Saudi Pro League ed è allenato da Nuno Espirito Santo, ex tecnico del Valencia.