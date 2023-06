“Benzema chiama Ronaldo, il Real risponde con Kane: rivoluzione a Madrid?”

Conclusa la prima stagione all'Al Nassr - è arrivato a gennaio dal Manchester United - con il secondo posto in campionato alle spalle dell'Al-Ittihad, Cristiano Ronaldo sarebbero intenzionato a rimanere per almeno un altro anno in Arabia Saudita. Il fuoriclasse portoghese ha fatto da apripista e il suo approdo nella Saudi Pro League avrebbe spinto altri calciatori di alto livello - Messi, Busquets, Paredes - a scegliere questo campionato. Tra questi ci sarebbe anche l'ex compagno al Real Madrid Karim Benzema . Il centravanti francese, dopo 14 anni, sarebbe pronto a lasciare i Blancos per intraprendere una nuova avventura proprio con i campioni dell'Al-Ittihad. Il classe '87 avrebbe infatti contattato CR7 dopo aver ricevuto l'offerta monstre dei sauditi per avere informazioni circa il campionato e le condizioni di vita, ricevendo un parere più che positivo dall'ex Juventus, ormai pienamente ambientato.

Real Madrid su Kane per sostituire Benzema

L'addio di Benzema lascerebbe una casella vuota alla voce attaccanti in casa Real Madrid. Nella doppia sfida contro il Manchester City è emersa la necessità di trovare un suo sostituto e secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo Marca il nome in cima alla lista sarebbero quello del centravanti inglese del Tottenham Harry Kane. Nonostante le voci circolate in queste settimane, il calciatore non escluderebbe l'addio alla Premier, a maggior ragione se dovesse approdare al Bernabeu. Alla corte di Carlo Ancelotti arriverà dal Palmeiras anche il giovanissimo Endrick e le prospettive di vedere Mbappé con la Camiseta Blanca nel 2024 potrebbero cambiare. In ogni caso la "coperta rimarrebbe comunque corta", pertanto l'opzione Kane, più che gradita, è ormai in cima alla lista degli uomini mercato madrileni.