“Clamoroso Messi! Raggiunge Ronaldo in Arabia: ingaggio mai visto prima”

Il futuro di Messi sarà lontano da Parigi e dal Psg, ma quale sarà il futuro della Pulce? Le voci di un suo possibile ritorno a Barcellona si susseguono da mesi, in Catalogna sperano che il fenomeno argentino possa fare ritorno a casa, ma secondo il quotidiano catalano "Sport" non sarebbe questo il destino. Niente ritorno al Barça per Messi che avrebbe scelto tutt'altra destinazione: la Saudi Professional League per tornare a sfidare Cristiano Ronaldo.