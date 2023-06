TORINO - Ultimo tentativo della Juventus per trattenere Adrien Rabiot che va a scadenza di contratto. Il club presenterà alla mamma-manager l'offerta per un rinnovo annuale, sfruttando il decreto crescita. Questo perché il centrocampista ha sempre ribadito il suo legame con la squadra e la città. Poi, ovviamente, essendo un parametro zero, avrà offerte dai grandi club che giocano in Champions. E quindi... Resta poi Frattesi un possibile sostituto. In attesa della risposta di Rabiot, ovvio.