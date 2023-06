Benzema è un nuovo giocatore dell'Al Ittihad: contratto fino al 2026

Adesso è ufficiale: Karim Benzema è un nuovo giocatore dell' Al Ittihad . Lo storico attaccante francese ormai ex Real Madrid (dove ha giocato per ben 14 anni) riparte dall'Arabia Saudita all'età di 35 anni dopo aver vinto praticamente tutto. Il club arabo ha ufficializzato l'acquisto di Karim con un suo video su Twitter, scrivendo: "Una nuova tigre è pronta a ruggire". L'attuale Pallone d'Oro ha firmato un ricco contratto della durata di tre anni, fino al 2026, e si prepara a ritrovare sul campo il suo ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo , ma questa volta da avversario.

Benzema riparte dall'Arabia Saudita

Si tratta della terza squadra nella carriera di Benzema: dopo l'Olympique Lione e il Real Madrid, ecco che inizia una nuova tappa in Arabia Saudita. Il francese ha scritto la storia dei Blancos, diventando il giocatore con più titoli di sempre nel club: 25 in totale, tra cui cinque Champions League. Inoltre, è anche il quinto giocatore all-time nella storia del Real per presenze: 648, condite da 354 gol. Ora riparte dall'Al Ittihad, club fondato nel 1927 e secondo nel suo paese per campionati vinti (nove), dietro all'Al-Hilal. Karim verrà allenato da Nuno Espirito Santo, ex Tottenham e Wolverhampton, e in rosa troverà due ex Serie A: Igor Coronado e Bruno Henrique, entrambi ex Palermo.