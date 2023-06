“Messi all’Inter Miami di Beckham! Super attacco con un ex Toro”

Messi in Mls: "Giocherà all'Inter Miami"

Messi avrebbe voluto giocare un altro anno in Europa ma, in assenza di offerte soddisfacenti, si sarebbe trovato a decidere fra Mls o Al Hilal, preferendo alla fine la soluzione americana anche per ragioni extracalcistiche, come la possibilità di vivere negli States o di firmare importanti accordi commerciali. Secondo la BBC, quindi, Messi, che lascia il Psg dopo due stagioni, giocherà all'Inter Miami, franchigia che ha fra i suoi proprietari anche David Beckham. L'argentino potrebbe diventare partner d'attacco di Josef Martinez, vecchia conoscenza della Serie A (due stagioni e mezzo al Torino), acquistato a gennaio dall'Atlanta United e rinato dopo l'esperienza in Italia coi granata.