Messi arriva e Miami è già impazzita, non solo nel calcio

L'annuncio ufficiale dell'arrivo di Lionel Messi all'Inter Miami di David Beckham sta tenendo in fibrillazione non solo i tifosi del club della Florida, né unicamente gli appassionati della Major League Soccer americana. La Pulce negli States è notiziona da “sparare" mediaticamente in tutto il mondo, in particolare a Miami è già in corso un vero e proprio countdown in vista della comunicazione “urbi et orbi" della venuta del campione del mondo argentino in Mls. L'ultimo esempio? Alle 2.30 italiane di giovedì 8 giugno, tutti collegati con la Kaseya Center dove va in scena gara 3 delle Finals Nba tra gli Heat e i Denver Nuggets. Secondo quanto anticipato dal Miami Herald su tutti, nel corso del match l'immagine di Messi sarà proiettata sui megascreen dell'impianto di Biscayne Bay. E sarà delirio, per la Pulce Mondiale.