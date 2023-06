Mourinho sempre più re di Roma: 2026 con Aouar, N'Dicka e Icardi!

In silenzio, come da tradizione della casa (“as usual” commetterebbero loro, se appunto commentassero), i Friedkin hanno deciso non solo che sia utile che José Mourinho resti alla Roma, ma che ci resti con una garanzia di operatività futura e dunque di ulteriore autorevolezza: ecco, dunque, che a breve ci sarà il prolungamento del contratto, in scadenza nel 2024, di altri due anni per permettere al tecnico portoghese di sentire la squadra più sua di quanto non lo sia già. Due anni in più che, male che vada, rappresentano comunque una polizza sugli “esauriti” allo stadio Olimpico, vista la liaison (chissà quanto “dangereuse”, pericolosa) che si è instaurata tra lo Special One e i tifosi giallorossi. Ripartire dalla certezza, rinforzata dal prolungamento, della permanenza di Mourinho galvanizza un ambiente che, comunque, dovrà fare i conti con un mercato condizionato dalle esigenze economiche (non scriviamo che la Roma “dovrà fare 40 milioni di plusvalenze da qui a fine mercato” perché ce ne vergogniamo un poco...) indotte dai conti del club. Esigenze che evidentemente non preoccupano Mourinho che, pure, ha sempre chiesto alla dirigenza la possibilità di alzare il livello della rosa.

Mourinho, ecco i rinforzi dal mercato Il primo rinforzo dovrebbe essere Houssem Aouar, centrocampista dell’Olympique Lione e della Nazionale algerina che arriverà da svincolato. Nelle scorse ore Aouar ha pubblicato una lunga lettera di addio per salutare i tifosi e il club francese a cui è rimasto legato per ben 14 anni. Altri due “parametri zero” vicinissimi ai giallorossi sono il difensore francese Evan N’Dicka dall’Eintracht Francoforte e Youri Tielemans, centrocampista belga liberato dopo l’amara retrocessione del Leicester a cui è però interessato anche il Galatasaray. Non solo parametri zero, visto che ieri il ds Thiago Pinto ha incontrato l’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, per tornare alla carica sull’antico sogno Frattesi, richiestissimo anche da Juventus e Inter. Una riunione che si è chiusa con due battute pubbliche improntate all’ironia e alla leggerezza: «È presto» ha sorriso l’ad neroverde, «io voglio solo vendere» ha ribattuto il gm giallorosso.

Mourinho, emergenza in attacco L’emergenza principale, però, è in attacco perché il rinnovo, scattato in automatico di Belotti (peraltro reduce da una stagione balorda con solo zero gol in campionato) non basta certo a coprire il buco lasciato da Abraham (operato ieri a Londra al ginocchio sinistro lesionato) che dovrà stare fermo per 9 mesi. Così si infittiscono le notizie che portano verso Mauro Icardi ora al Galatasaray ma di proprietà di quel Psg di Al-Khelaifi con cui Dan Friedkin è in grande sintonia, tanto da essere stato cooptato da lui nell’Eca. Un canale preferenziale che potrà sicuramente aiutare nella trattativa per portare a Roma l’attaccante argentino che ha già dato il proprio benestare al trasferimento. La permanenza di Mourinho, ovviamente, è una carta in più da buttare sul tavolo per convincere chiunque.

© RIPRODUZIONE RISERVATA