Bayern, Laimer primo rinforzo ufficiale: contratto fino al 2027

MONACO (Germania) - Konrad Laimer è il primo rinforzo del Bayern Monaco. Il centrocampista ex Lipsia ha ufficialmente firmato con i campioni di Germania con contratto fino al 2027. Il giocatore austriaco arriverà il 1° luglio a parametro zero una volta terminato il suo contratto con i Red Bulls dove ha giocato nelle ultime 6 stagioni registrando 130 presenze e 10 gol. Queste le prime parole di Laimer da giocatore bavarese: "È un sogno che si avvera per me. Il Bayern è uno dei più grandi club del mondo. Darò tutto per il club e per i tifosi. Il Bayern ha sempre gli obiettivi più alti, proprio come me. Sono nel posto giusto. Sono solo in grado di dare il 100%, ed è quello che metterò in ogni sessione di allenamento dal primo giorno. Faccio fatica ad aspettare".