"Morata, niente Juve: rinnoverà con l'Atletico"

"Alvaro Morata ha già firmato il suo rinnovo per altri due anni con l'Atlético, fino al 2026", lascia pochi dubbi il quotidiano As che svela quale sarebbe il futuro dell'attaccante spagnolo. Secondo il quotidiano, Morata sarebbe pronto a prolungare il suo rapporto con i colchoneros nonostante l'interessamento di Juventus e Milan. "Le trattative tra il calciatore e la società si sono concluse nel migliore dei modi, ora si attendono solo le comunicazioni ufficiali. La dirigenza rojiblanca quando Morata è tornato dal prestito biennale alla Juve, ha sempre dichiarato di non avere intenzione di cedere il giocatore, un eventuale addio sarebbe stato possibile solo per un'offerta superiore 35 milioni di euro", si legge ancora su As.