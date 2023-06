Reggiana, Nesta è il nuovo allenatore: comunicato e dettagli

La Reggiana, dopo la promozione in Serie B, ha iniziato a pensare alla prossima stagione. La dirigenza ha salutato, dopo due anni, l'allenatore Aimo Diana, mentre ha confermato il ds Goretti con il rinnovo. Proprio il dirigente ha avuto il compito di scegliere il nuovo tecnico per guidare i granata in cadetteria. La scelta è andata su Alessandro Nesta con cui aveva già lavorato a Perugia.