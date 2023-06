La Juventus guarda verso Napoli e Giuntoli osserva le mosse di Paulo Sousa

La Juventus guarda verso Napoli per capire quando, più che come, Aurelio De Laurentiis definirà il casting per l’erede di Luciano Spalletti . Chiariamo, a scanso di equivoci da riporto social, che la posizione di Massimiliano Allegri non c’entra nulla: lui, almeno lui, non è mai entrato a far parte della lista dei candidati che sta esaminando il presidente del Napoli. No, l’interesse è motivato dal fatto che la tempistica di questa celta si riverbererà sul destino professionale di Cristiano Giuntoli e sul suo sbarco alla Juventus dove ricoprirà il ruolo di direttore sportivo . Prima, però, Adl deve sciogliere il nodo della guida tecnica: il nuovo allenatore che, chiunque sia il prescelto, è già stato informato che non si confronterà con un ds di riferimento ma con lo stesso De Laurentiis e con lo staff dello scouting guidato da Micheli. Una progettualità, anche questa, che qualche perplessità a più di un candidato l’ha indotta, eccome.

Napoli, l'accordo con Paulo Sousa

Adesso, comunque, il cerchio si sta stringendo e le notizie si fanno sempre più stringenti, a cominciare da quella riferita all’accordo con Paulo Sousa, ancora legato alla Salernitana ma dotato di una finestra di mercato che gli permette, fino al 20 giugno, di liberarsi versando una penale di un milione di euro divisa in due tranche. Ieri, dopo le indiscrezioni domenicali sull’accordo (un biennale) già raggiunto tra Adl e l’ex centrocampista bianconero, c’è stata la rincorsa ad attenuare le posizioni da parte dell’agente dell’allenatore portoghese e di alcuni dirigenti “politici” della Salernitana, anche perché il Napoli non ha ancora sciolto le riserve e tiene in sospeso pure Garcia, Galtier e Benitez. Un ottimismo che invece non viene condiviso dai responsabili sportivi del club granata che, oltre all’irritazione per essersi esposti proprio nel momento dell’incontro napoletano, sono convinti che arriverà la pec con la prima tranche per la rescissione. Così, mentre Giuntoli aspetta, anche il ds granata De Sanctis ha cominciato il proprio casting che vede in risalita le quotazioni di Pirlo, passato in vantaggio su Gattuso, stabili quelle di Farioli mentre Montella pare ormai sfumato perché vicinissimo al Fenerbahce. Insomma, anche Salerno diventa una location del grande risiko che dovrà permettere a Giuntoli di cominciare a dedicarsi alla Juventus.

Altri ex bianconeri

Curiosamente, oltre a Paulo Sousa anche gli ultimi due allenatori in bilico della Serie A hanno un passato da ex juventini. A cominciare da Fabio Grosso (ex Next Gen) che dopo aver portato in Serie A il Frosinone ha avuto un contatto con il Marsiglia e ora dovrà definire il futuro con il club laziale. Poi Marco Baroni (ex Primavera bianconera) che dovrebbe lasciare Lecce (per sostituirlo oltre alla promozione di Coppitelli dalla Primavera c’è la candidatura di Lucarelli) per accasarsi alla Sampdoria con Fusco, un altro ex Juve, ds. Molte scelte, dunque, ruotano intorno al mondo Juve.