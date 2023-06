Zidane allo scoperto: il desiderio di una panchina e il no alla Francia

PARIGI (Francia) - Il nome di Zinedine Zidane è una costante quando si parla del mercato allenatori, il francese è ancora senza panchina, avrebbe rifiutato l'offerta faraonica dell'Al-Ittihad (la squadra di Benzema) e anche quella del Paris Saint-Germain, ma continua a tenere la porta aperta. In una lunga intervista rilasciata al magazine GQ l'ex Juventus si è aperto raccontandosi a 360° tra famiglia, vita privata, passioni, passato con anche dichiarazioni di suoi ex giocatori come Sergio Ramos allenato ai tempi d'oro del Real Madrid. Proprio dopo la trionfale esperienza con i Blancos Zidane si è preso un periodo di pausa ma la voglia di tornare c''è anche se non si è sbilanciato su possibili preferenze spiegando: "Non preparo le cose in generale, faccio quello che sento. Per quanto riguarda la mia prima tappa a Madrid. Avevo fatto due anni e mezzo 'a tope' (a fondo) come si dice in spagnolo. Avevamo vinto molto e avevo davvero bisogno di respirare. E poi otto mesi dopo, dopo un intervallo che mi aveva giovato a livello personale, il presidente mi ha chiamato e mi sono subito rituffato. Avrei potuto dire a me stesso: 'Ho fatto quello che ho fatto. Perché rimettermi lì dentro? Perché correre il rischio di fare meno bene?' Ma non calcolo tutto questo, lo faccio istintivamente"