Roma, dopo Aouar in arrivo N'Dicka: i dettagli

La Roma sta per chiudere il suo secondo colpo di questo mercato estivo. Tiago Pinto dopo aver portato a termine l'operazione Aouar a parametro zero, è riuscito anche a strappare alla concorrenza il centrale difensivo N'Dicka. Il difensore dell'Eintracht non ha rinnovato il contratto con il club tedesco e anche lui si aggregherà ai giallorossi da svincolato. Il giocatore è arrivato nella Capitale dove è atterrato nell'aeroporto di Ciampino.