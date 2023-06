Clamoroso, Mbappé-PSG ai titoli di coda: Non rinnovo il contratto

Kylian Mbappé sembra allontanarsi sempre di più da Parigi. Dopo le notizie inerenti ad una sua lettera inviata al Psg in cui avrebbe rifiutato il rinnovo fino al 2025, il fuoriclasse francese ha voluto fare chiarezza rilasciando un duro comunicato in cui afferma che non avrebbe mai avuto intenzione di prolungare il suo contratto e di aver informato il club delle sue intenzioni già a luglio 2022.