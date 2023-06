"Mbappé a Manchester grazie al Qatar: sogno United per rispondere al City"

MANCHESTER (Regno Unito) - "Non ho mai discusso del rinnovo del contratto con il Psg . La dirigenza del club, un anno fa, il 15 luglio 2022, è stata informata della mia decisione di non rinnovare e l'unico scopo della lettera era confermare quanto già era stato detto oralmente". Non si placa il terremoto scatenato dal durissimo comunicato rilasciato da Kylian Mbappé tramite l'AFP, nel quale conferma pubblicamente la propria volontà di lasciare il Paris Saint-Germain al termine della prossima stagione, alla naturale scadenza del contratto. Il club francese, però, si trova di fatto spalle al muro: trattenerlo ancora un anno equivarrebbe a perderlo a parametro zero . Ecco, allora, che numerosi rumors di mercato si sono scatenati improvvisamente attorno al fuoriclasse scuola Monaco, atavico oggetto del desiderio del Real Madrid cui, stando alle ultimissime indiscrezioni, si sarebbero affiancate le due big di Manchester , il City fresco vincitore del Triplete e, soprattutto, lo United .

Nel ricchissimo contratto da quasi 600 milioni di euro tra Mbappé e il Psg è presente una clausola che avrebbe previsto l'opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione, fino al 30 giugno 2025. Ma l'annuncio del diretto interessato di non attivare in nessun caso questa postilla muta inevitabilmente lo scenario, nonostante le smentite del club francese circa una sua possibile partenza durante la prossima sessione estiva di calciomercato. A queste voci se ne affianca un'altra che sta facendo sognare i tifosi del Manchester United: secondo indiscrezioni lo sceicco avrebbe battuto la concorrenza della Ineos di Sir Jim Ratcliffe nella corsa all'acquisto dei Red Devils (per la 'modica' cifra di sei miliardi di euro!) e che l'annuncio sarebbe ormai imminente. Un'eventualità che sarebbe stata smentita da alcune fonti vicine alla cordata ai microfoni del Sun, ma che non ha infranto i sogni dei tanti sostenitori della società inglese.

