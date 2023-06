Flick, la Germania pensa a un clamoroso esonero!

Quando nella primavera del 2021 Hansi Flick veniva nominato nuovo commissario tecnico della Germania al posto di Joachim Löw, al passo d’addio dopo 15 anni, sembrava chiaro a tutti che fosse la mossa ideale per restituire entusiasmo e certezze ad una nazionale che in quel momento sembrava non averne, pur abbondando di talento nei propri ranghi. Due anni dopo, con un Mondiale (fallito) di mezzo, l’uomo che aveva portato il Bayern Monaco a vincere qualunque cosa nel 2020 è al centro delle discussioni, tanto da vedere addirittura la sua panchina a serio rischio , quando manca un solo anno all’Europeo da disputare in casa.

Il 3-3 contro l’Ucraina lunedì in amichevole, in quella che è stata la partita numero mille nella storia della Mannschaft, ha lasciato scorie pesanti: era una partita che contava poco o nulla, il ct però ci aveva messo la faccia. Come? Non convocando Gnabry e nemmeno Süle evidenziando le sue distrazioni. Il trio Ginter-Rüdiger-Schlotterbeck però ha fatto solo disastri per tutti i novanta minuti. Solo il guizzo finale di Kimmich e Havertz ha evitato il peggio, vale a dire l’ennesima figuraccia del biennio. Il ciclo era iniziato con 8 vittorie in altrettante partite, ma nelle successive 14 ne sono arrivate appena 4, bottino che non può accontentare i vertici.

Flick in bilico e il record di Ribbeck

Il passo indietro è notevole e nemmeno Flick ha potuto nascondersi: "Abbiamo ancora una volta commesso errori individuali e perso fiducia, è un processo lungo che vogliamo continuare a seguire". Aveva iniziato il suo ciclo con la difesa a quattro, poi recentemente ha varato passaggio a tre, ma non è cambiato nulla: "Continuiamo a regalare gol agli altri sbagliando cose inutili, è qualcosa che ci capita costantemente dal Mondiale in avanti" ha evidenziato Kimmich.

A giugno altri due test: venerdì 16 contro la Polonia e poi martedì 20 contro la Colombia. Il ct ha la necessità di mostrare immediati miglioramenti, altrimenti in estate la possibilità che in federazione prendano decisioni pesanti rischiano di aumentare. Nella sua storia la Germania ha avuto soltanto 11 commissari tecnici, il meno duraturo è stato Erich Ribbeck: 24 partite tra l’ottobre 1998 e il giugno 2000. Se dovesse arrivare l’esonero Flick lo eguaglierebbe almeno in termini di partite: come giorni in carica (682 contro 619) lo ha già superato. Nessuno vuole arrivare a tanto, specie per la difficoltà a trovare un sostituto di alto profilo, ma l’ipotesi in estate potrebbe diventare una seria opportunità. La pressione si sente.