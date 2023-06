Juve: Milik più vicino, si attende Rabiot. Le prossime mosse

TORINO - Quattro domande per capire dove sta andando la nuova Juventus. Ne parliamo dalla redazione con Stefano Lanzo e Daniele Galosso. Calciomercato e non solo. Perché questo giugno è fondamentale nella ricostruzione dopo l’anno più surreale della storia bianconera culminato con il -10 in classifica e la qualificazione alla Conference League ancora sotto la scure dell’Uefa.

Rabiot e la richiesta di Allegri

1) Com’è al momento la situazione di Adrien Rabiot che a fine mese conclude il suo legame con la Juventus?

«Il centrocampista francese si è infortunato in Nazionale e sta pensando se accettare o no il rinnovo di un anno proposto dal club bianconero. Non è facile convincere il giocatore ma i dirigenti lo stanno allettando confermandogli l’ingaggio per una stagione. La risposta può arrivare a breve: poi, possono cambiare le strategie per il centrocampo. Ricordiamo che la Juve è forte su Davide Frattesi del Sassuolo. Rabiot, ricordiamolo, è una richiesta esplicita di Max Allegri».

2) Arek Milik è più vicino o più lontano dalla Juve?

«Più vicino. Il dirotto di riscatto e scaduto ma le parti continuano a trattare, anche perché il polacco vuole restare a Torino e l’allenatore lo apprezza. I contatti sono continui, dopo il no al riscatto fissato a 7 milioni. Si può fare con un nuovo prestito e poi l’obbligo oppure con uno sconto e l’acquisto subito. Si va avanti».