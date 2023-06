Arslan saluta l'Udinese. Ufficiale la nuova avventura

Arslan ha dunque salutato la Serie A e ha parlato anche spiegando la scelta di andare a giocare nell'A-League australiana. Dopo un'ottima stagione con la maglia dell'Udinese aveva voglia di provare nuovi stimoli in un campionato diverso.

Melbourne City, Arslan, comunicato

Il Melbourne City ha pubblicato il comunicato relativo al primo acquisto della stagione, Tolgay Arslan. La nota del club: "Arrivato a Melbourne dall'Udinese, Arslan si unisce al City dopo 36 presenze nella massima serie italiana della scorsa stagione e ha fatto oltre 100 presenze totali nel suo tempo con il club. Arslan diventa il primo nuovo acquisto del Melbourne City in vista della stagione 2023/24".

Dopo la firma anche le parole dello stesso centrocampista, ormai ex Udinese: "Ho tre figli e come famiglia abbiamo deciso di fare qualcosa di nuovo dopo l'Udinese. Sono davvero felice della decisione ora di venire in Australia. Per me, era Melbourne o niente. Adoro il modo in cui gioca il Melbourne City e il modo in cui dominano il calcio. Dopo il mio primo colloquio con il direttore (Michael Petrillo) e l'allenatore (Rado Vidosic), ho avuto un ottimo feeling e sapevo che era lì che volevo giocare. Ho tre zii a Melbourne, quindi avrò già una piccola famiglia qui. Sembra una bella atmosfera familiare al City e non vedo l'ora di incontrare tutti i miei compagni di squadra e i tifosi".