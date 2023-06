“Morata come Benzema? Clamorosa offerta dall’Arabia Saudita!”

Cristiano Ronaldo ha aperto la strada verso l'Arabia Saudita scatenando una corsa dei club della Saudi Professional League all'acquisto dei campioni europei. Dopo l'annuncio di Karim Benzema all'Al Ittihad c'è un nuovo interessamento arabo alla città di Madrid, questa volta sponda Atletico. Secondo quanto riportato da Marca sarebbe pronta una offerta monstre per Alvaro Morata. L'attaccante ex Juve è stato tentato dall'Al Taawon con una succulenta proposta da 50 milioni l'anno. Tante le incognite per lo spagnolo che preferirebbe restare nel calcio europeo nonostante l'importante cifra messa sul piatto dalla formazione arrivata quinta nell'ultimo campionato arabo. Inoltre il fatto che la sede del club non sia in una delle due grandi città del Paese, come Riyad e Jeddah (dove sono arrivati CR7 e Benzema), ma a Buraydah complica l'operazione anche per motivi familiari con i quattro figli piccoli.