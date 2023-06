Fiorenzuola, Bonatti è il nuovo allenatore: l'ex Juve riparte dopo Trieste

L'ex tecnico della Primavera della Juventus, formazione con cui era arrivato fino alla semifinale di Youth League e alle fasi finali dello scudetto di categoria, è reduce da un'esperienza poco positiva con la Triestina dove è stato prima esonerato e poi ha risolto il contratto proprio per poter firmare con il Fiorenzuola.

Fiorenzuola, comunicato Bonatti

La società piacentina e Andrea Bonatti hanno trovato l'accordo su una base biennale e il club ha confermato il tutto con una nota sul sito: "U.S. Fiorenzuola 1922 è contenta di poter comunicare di aver sottoscritto l’accordo che la legherà ad Andrea Bonatti come Allenatore della Prima Squadra rossonera fino al 30/06/2025. A Mister Andrea Bonatti il benvenuto in rossonero da parte di tutta la società U.S. Fiorenzuola, con la dirigenza che augura Buon Lavoro in preparazione della prossima stagione di Serie C". La socità ha scelto il tecnico ex Juve siccome si sposa con le idee e con il progetto tecnico del club. L'obiettivo è sempre quello di voler puntare sui giovani e alla crescita dei ragazzi dando anche continuità al 4-3-3 utilizzato in questi anni dall'ex Tabbiani.