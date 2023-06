“Psg, salta Nagelsmann: torna di moda un nome di Serie A”

Salta Nagelsmann al Paris Saint-Germain . Lo riporta L'Equipe, secondo cui la trattativa tra il tecnico e il club di Ligue 1 si è interrotta per decisione di entrambi. Il tedesco sembrava in pole per la panchina dei parigini dopo l'addio al Bayern Monaco ma dopo settimane di trattative le due parti non hanno trovato l'accordo. La pista Nagelsmann al Psg ora sembra definitivamente sfumata.

Psg, ipotesi Thiago Motta

Secondo i media francesi, inoltre, per la panchina dei parigini torna in auge il nome di Thiago Motta, attuale tecnico del Bologna. Un volto familiare per il Psg, il club nel quale il quarantenne Motta ha militato per 6 anni chiudendovi la carriera da giocatore e iniziando nelle giovanili quella da allenatore. In corsa ci sarebbero anche Luis Enrique e Xabi Alonso.