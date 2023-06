“Di Maria, dopo la Juve il Benfica? Due grossi ostacoli per il ritorno”

Il futuro di Angel Di Maria è ancora da decifrare. Dopo una stagione complicata con la Juventus , secondo il quotidiano portoghese 'O Jogo' una delle possibili opzioni per il Fideo sarebbe quella di tornare al Benfica , con cui si era fatto notare dal 2007 al 2010 prima di trasferirsi al Real Madrid . L'argentino sarebbe un grande desiderio di Rui Costa , che avrebbe già avviato i contatti con l'entourage del giocatore.

Di Maria, le altre squadre interessate

Nonostante questo, per il ritorno di Di Maria in Portogallo ci sarebbero due problemi di cui discutere: il suo alto stipendio e i problemi fisici che hanno caratterizzato la sua esperienza in bianconero. Inoltre, stando a quanto riporta 'Jornal de Noticias' il Fideo sarebbe richiesto anche da diversi club del Medio Oriente e dall'Inter Miami, dove giocherà il suo connazionale e amico Lionel Messi.