"L'Inter perde pezzi? Su Brozovic c'è il Barcellona!"

Il futuro di Marcelo Brozovic all'Inter è ancora tutto da decifrare. Negli ultimi mesi si è parlato tanto di un possibile interessamento da parte del Barcellona per il croato, voci confermate anche dal Mundo Deportivo . Dalla Spagna sono certi che il classe '92 possa rappresentare uno dei nomi nella lista di Laporta per rinforzare la mediana blaugrana, anche se non rappresenterebbe la prima scelta.

All'Inter piace Franck Kessié e questo potrebbe aiutare il Barcellona dovesse intavolare una trattativa per il centrocampista croato.

Barcellona, Brozovic, idea mercato

Il Barcellona deve necessariamente trovare un sostituto di Busquets, dopo l'addio delle settimane scorse, e tra i possibili nomi avrebbe messo anche quello di Marcelo Brozovic. Centrocampista dotato di grande intelligenza è sicuramente tra i migliori interpreti nel suo ruolo come dimostrano anche le prestazione con l'Inter negli ultimi anni e con la Croazia, anche in Nations League. Riesce a far girare la squadra dettando tempi di gioco e sapendo gestire al meglio il pallone. Lui sarebbe una delle prime alternative insieme a Guido Rodriguez del Betis Siviglia per il centrocampo del Barcellona non dovesse arrivare Zubimendi, mediano classe '99 dela Real Sociedad.