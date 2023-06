"Lukaku o Osimhen, chi l'erede di Benzema? Sfida per la 9 del Real Madrid"

Con l'addio al Real Madrid di Benzema , che ha firmato un ricco contratto con l' Al-Ittihad , la squadra di Florentino Perez dovrà individuare il profilo perfetto per sostituire un attaccante capace di segnare 354 gol con i Blancos . I nomi sul mercato sono tanti, e il Real vuole ponderare al meglio la scelta per trovare un centravanti che si adatti al meglio allo stile di gioco di Carlo Ancelotti . Insomma, qualcuno che sia in grado di ereditare la numero 9 che fino a quest'anno è stata dell'attuale Pallone d'Oro , anche perchè la 7 è diventata di Vinicius qualche giorno fa e Rodrygo occupa la 11.

Real Madrid, i nomi per la 9

Secondo quanto riportato da Marca, Mbappé permettendo, attraverso un'intelligenza artificiale i profili che sembrerebbero più in linea con le esigenze della squadra di Ancelotti corrisponderebbero a quattro nomi: si tratta di Osimhen, Lukaku, Kane e Havertz. Tra questi il più profilico sarebbe il centravanti del Tottenham, e appena sotto di lui ecco i due attaccanti di Napoli e Inter. Il nigeriano dei partenopei resta al centro di diverse voci di mercato, mentre il belga dei nerazzurri ora tornerà al Chelsea dopo il suo ritorno in prestito a Milano per un anno. Nel caso in cui arrivasse una chiamata di Florentino Perez, sarebbe veramente difficile dire di no ad un'occasione del genere. Infine, l'ultimo nome sarebbe quello di Havertz, che al Chelsea non ha avuto una stagione particolarmente brillante.