Arabia Saudita, non solo over 35: il colpo dalla Premier per 55 milioni

RIAD (Arabia Saudita) - Il calcio saudita continua a piazzare colpi importanti e l'ultimo arriva dalla Premier League, infatti l'obiettivo del Barcellona Ruben Neves avrebbe deciso di salutare il vecchio Continente per firmare con l'Al Hilal. Il centrocampista portoghese aveva salutato i compagni del Wolverhampton il 20 maggio, tutto faceva presagire al trasferimento in blaugrana ma l'offerta saudita ha avuto la meglio, o meglio, i problemi del Barcellona con il fair play finanziario hanno indotto il club catalano a cercare di modificare le condizioni di quell'accordo nei giorni scorsi e qui è subentrato l'Al Hilal: stando ad AS si parla di un trasferimento da 55 milioni di euro, cifra che il Barça non poteva affrontare a differenza del club saudita. L'accordo tra l'Al Hilal e i Wolves è stato immediato, domenica il giocatore avrebbe dato il suo ok e sarebbe pronto a firmare un contratto fino al 2027 con opzione per la stagione successiva.