Lorenoz Colombo tornerà a vestire la maglietta del Milan . Il Lecce ha salutato l'attaccante con un comunicato rendendo ufficiale il contro riscatto a favore dei rossoneri . Il classe 2002 è stato determinante per la salvezza dei salentini in questa stagione di Serie A.

Con il rigore segnato al 100' della partita contro il Monza, l'attaccante ha dimostrato di avere personalità e maturità nel prendersi la responsabilità di un tiro dagli undici metri così importante per la squadra e la città intera. Dimostrazione di testa del ragazzo e su cui il Milan vuole costruirci il futuro.

Lecce, il comunicato su Colombo

I salentini hanno pubblicato la nota ufficiale sul proprio sito ufficiale: "L'U.S. Lecce comunica che, dopo aver esercitato il diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo dell'attaccanteLorenzo Colombo, l'A.C. Milan ha fatto valere il diritto di controopzione sul calciatore". Attaccante che in queste settimane sarà impegnato con l'Under 21 di Nicolato agli Europei di categoria e a tre giorni dall'esordio contro la Francia è uno dei candidati per vestire una maglia da titolare per gli azzurrini nella competizione, dove si giocherà il posto con Pellegri.