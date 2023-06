Frosinone-Di Francesco, scelto il sostituto di Grosso: accordo raggiunto

La squadra neo promossa è alla ricerca di un profilo per la panchina dopo l'addio di Fabio Grosso, che ha slutato con una lunga lettera dopo due anni e mezzo alla guida del club e la promozione raggiunta con la vittoria della Serie B. In mattinata è avventuo l'incontro tra le parti.

Frosinone, accordo Di Francesco

Il direttore dell'area tecnica Angelozzi e lo stesso Di Francesco si sono incontrati questa mattina dove hanno trovato l'accordo per la prossima stagione. Il Frosinone ripartirà dunque dal tecnico abruzzese che torna in panchina dopo l'esperienza poco positiva con il Verona. Nel suo curriculum anche le avventure con Sampdoria, Cagliari, Roma, Sassuolo e Lecce in Serie A. Come riportato da Sky Sport non è ancora ufficiale, ma con ogni probabilità sarà il classe '69 a guidare i ciociari nel loro ritorno nella massima serie.