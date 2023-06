Valentino Lopez sulla strada di papà Maxi al River

TORINO - Papà Maxi ora fa l'imprenditore calcistico con base a Londra. Ha lasciato il cuore a Torino sponda granata, come ha scritto («quella maglia è una seconda pelle per me».) e ora è cittadino del mondo. Il suo viaggio è cominciato in Argentina, dal River Plate. E lì sta cercando la sua strada il primogenito Valentino, sempre più uguale al padre. Cresciuto con mamma Wanda Nara, indossando le maglie di Mauro Icardi (Inter, Psg, Galatasaray), ora il figlio d'arte si sente un Millonarios. Attaccante di 14 anni, già in possesso di un bel fisico: se son gol, fioriranno. Al River sono pronti a scommetterci. E i club italiani lo seguono con curiosità.