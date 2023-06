Luis Enrique-Psg, Al Khelaifi ha deciso: un bel matrimonio di convenienze

È l’allenatore che ha creduto e poi reso possibile la famigerata remontada, il cui nome in spagnolo è diventato universale, l’apparente incaricato di promuovere la svolta del Paris Saint Germain . Luis Enrique , che l’8 marzo 2017 con il Barcellona infranse i sogni di grandeur dei parigini, è oggi più che mai vicino a provare a plasmarli quei sogni. Una volta per tutte. Perché uno spogliatoio bizzoso, autoreferenziale e isterico come quello del club parigino necessita di un condottiero con pochi scrupoli e molto carattere per rendere al meglio. Specialmente in Europa . E se Lucho è l’unico allenatore in attività a vantare un triplete insieme a Pep Guardiola , Jupp Heynckes e José Mourinho , questo è anche a causa della sua indole tenace. Viscerale come pochi e amico quasi di nessuno, l’ex allenatore di Roma e Barça non ama i compromessi, ed è per questo che in un ambiente solitamente autogestito e preda dei vari esacerbati ego delle primedonne dello spogliatoio, il suo è un nome che ha molto senso.

Luis Enrique, Mbappé e Neymar approvano

Inoltre, il fatto che lui non parli il francese è l’ultimo dei problemi, dato che al Psg da anni è lo spagnolo la lingua veicolare, tanto che a impararla molto bene è stato lo stesso Kylian Mbappé, uno che sicuramente sarà contento dell’arrivo dell’asturiano, tecnico esperto e vincente in ambito europeo e che ha dovuto gestire una realtà importantissima come il Barcellona. Il passato blaugrana è inoltre qualcosa che accomuna il possibile futuro tecnico del Psg e quel Neymar jr che con lui in Catalogna ha avuto un rapporto di profondo rispetto, sebbene mai del tutto sereno, e proprio perché Lucho non guarda in faccia nessuno. Ritrovare Ney, seppur ormai quasi un altro giocatore rispetto al periodo in cui ha disposto del paulista nel pieno della forma e della freschezza, sarebbe una motivazione extra per il tecnico spagnolo, che potrebbe essere stimolato a recuperare il numero 10 nel tentativo del tanto agognato exploit europeo. Per il momento, tuttavia, nulla è deciso riguardo la situazione del calciatore, sebbene l’elevatissima cifra del bonifico mensile di cui Ney può vantarsi e le quasi nulle pretendenti sul mercato dovrebbero scongiurare una sua dipartita quest’estate.

Psg, felicità anche per Sergio Rico

Di certo c’è che Luis Enrique intenderà avere un ruolo importante sul mercato, il che potrebbe creare qualche attrito con il direttore sportivo Luis Campos, molto amico dell’ormai ex Christophe Galtier e solitamente molto indipendente per quanto riguarda le operazioni di recruitement. Su di lui punta però forte il presidente Nasser Al-Khelaifi, appoggiato da Doha, il quale non dimenticherà mai la remontada subita al Camp Nou per mano sua, e che crede che la verve fumantina e rabbiosa di Lucho possa essere la miglior soluzione possibile. Quella di ieri, tuttavia, è stata una giornata felice per il Psg per un’altra notizia: le condizioni del secondo portiere Sergio Rico, in coma da settimane, sono in lieve miglioramento. A far sapere a tutti che il calciatore sta gradualmente riprendendo conoscenza è stata la moglie Alba Silva, che intervistata dal canale iberico Telecinco ha dichiarato: «Stiamo facendo dei passi in avanti e sembra che stiamo iniziando a vedere la luce, ma bisogna avere pazienza e andarci piano». E chissà che, in caso di conferma dell’ingaggio da parte del Psg, non sia proprio il connazionale Luis Enrique ad andare a rivolgere al portiere il primo saluto ufficiale da parte del club all’ospedale Virgen del Rocio di Siviglia.