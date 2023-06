Gerrard, c'è chi dice no: rifiutata l'offerta dall'Arabia Saudita

C'è anche chi dice no all' Arabia Saudita . Negli ultimi mesi il movimento calcistico del Medio Oriente, dopo la clamorosa firma di Cristiano Ronaldo con l' Al Nassr e l'ingaggio di Karim Benzema da parte dell' Al Ittihad , sta cercando di trarre a sé diverse figure rilevanti del calcio Europeo, tra giocatori e non solo. L'ultimo profilo ricercato è Steven Gerrard , a cui è stato proposto un contratto per allenare l' Al Ettifaq .

Gerrard, le parole sull'Al Ettifaq

L'ex leggenda del Liverpool, che da tecnico ha finora allenato solamente i Glasgow Rangers e l'Aston Villa, ha voluto però fare chiarezza in merito alla situazione, mettendo a tacere le voci su una sua eventuale risposta positiva alla squadra araba. Prima della sfida dominata dall'Inghilterra contro la Macedonia del Nord, Gerrard ha dichiarato: "È stato detto molto dai media in questi giorni, ma non è tutto vero. Sono stato invitato in Arabia Saudita per esaminare una potenziale offerta, cosa che ho fatto. Dopo aver analizzato la proposta negli ultimi giorni, ho deciso di non accettare".