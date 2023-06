"Gundogan sul mercato: corteggiato dal Barcellona, si inserisce l'Arsenal"

Restare in Premier League oppure provare una nuova avventura nella Liga? Il futuro di Gundogan è diviso tra questi due campionati. Il centrocampista del Manchester City , campione d'Europa con la squadra di Guardiola , si trova al momento in Nazionale e ha fatto sapere di non aver scelto nulla in vista del mercato.

Da un lato ci sarebbe il rinnovo con i Citizens e dall'altro il corteggiamento ormai noto del Barcellona, su cui lui stesso ha speso parole in conferenza: "E' una città bellissima" ma nel mezzo ci sarebbe anche l'Arsenal che si starebbe inserendo per il tedesco.

Manchester City, Gundogan situazione mercato

Una situazione ancora tutta da capire quella di Gundogan, anche se i suoi agenti, come riportato dal Mundo Deportivo, avrebbero dato segnali positivi all'offerta del Barcellona. Il giocatore in quel caso si liberebbe a zero dal City, nonostante il club inglese non voglia privarsene e attende ancora speranzoso il rinnovo. Per i blaugrana e Xavi il tedesco rappresenterebbe un giocatore importante per alzare il livello della squadra, soprattutto dopo la partenza di Busquets in mezzo al campo. Ma tra il City e il Barcellona è spuntato anche l'interesse dell'Arsenal che, sempre secondo il quotidiano spagnolo, starebbe spingendo per provare a convincerlo a sceglierlo i Gunners. Al momento nulla è ancora deciso e del futuro di Gundogan si saprà qualcosa di più soltanto dopo le partite con la Nazionale, visto che questa sera sarà impegnato contro la Colombia in amichevole.

Gundogan e le sirene dall'Arabia Saudita

A gettare ancor più incertezza sul futuro di Gundogan ci sarebbero anche gli interessamenti dall'Arabia Saudita. Dopo Benzema, passato all'Al-Ittihad, e l'imminente passaggio all'Al-Hilal di Ruben Neves potrebbe non essere finita qui il viaggio dall'Europa alle varie squadre saudite. Cifre monstre alle società e ingaggi faraonici ai calciatori così gli arabi stanno cercando di portare quanti più giocatori possibili nella Saudi Pro League. Cristiano Ronaldo ha fatto da apripista tra i più talentuosi e ora potrebbe essere emulato. Lo stesso Gundogan è finito sotto gli occhi del ciclone del campionato saudita.