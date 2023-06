Chelsea, ecco Nkunku: il comunicato ufficiale e i dettagli

Il Chelsea ha ufficializzato Christopher Nkunku per l'attacco. Il centravanti francese è arrivato dal Lipsia dove ha giocato nelle ultime stagione e si è messo in mostra con gol e giocate importanti. I blues hanno messo gli occhi su di lui e sono riusciti a portarlo in Premier League.

Di seguito il comunicato della società inglese: "Il Chelsea è lieto di annunciare che Christopher Nkunku si unirà al club dall'RB Lipsia prima della stagione 2023/24. Il 25enne, che è stato convocato dieci volte dalla Francia, ha firmato un contratto di sei anni, a partire dal 1 luglio. Benvenuto a Chelsea, Christopher!"

Chelsea, le parole di Nkunku

Dopo la firma e l'ufficialità sono arrivate anche le prime parole di Nkunku da giocatore del Chelsea: "Sono incredibilmente felice di unirmi al Chelsea. È stato fatto un grande sforzo per portarmi qui e non vedo l'ora di incontrare il mio nuovo allenatore e i miei compagni di squadra e mostrare ai tifosi del Chelsea cosa posso fare in campo. Avendo giocato in Ligue 1 e Bundesliga, ora voglio giocare in Premier League, uno dei campionati più forti del mondo. Sono molto entusiasta per questa sfida e sarò orgoglioso di indossare la maglia del Chelsea".