"Dimarco, duello Real-United": il calciomercato Inter si infiamma

Il club nerazzurro potrebbe avere esigenze di vendita di alcuni giocatori ed ecco che il mercato si infiamma attorno all'esterno mancino.

Inter, Dimarco pezzo pregiato del calciomercato

Federico Dimarco ha dimostrato di avere tantissime qualità nel suo bagaglio e per questo avrebbe attirato su di sè le attenzioni di diversi club, su tutti il Real Madrid nella Liga e il Manchester United in Premier League. Le sue prestazioni non sono passate inosservate soprattutto in Champions League doveè arrivato a giocarsi la finale con l'Inter poi persa col City. Grande tecnica e tanta corsa oltre ad avere la possibilità di giocare in più ruoli. Inzaghi l'ha spesso utilizzato come esterno a tutta fascia, ma in alcune gare l'ha messo al posto di Bastoni come braccetto di sinistra nella difesa a tre. Un giocatore che è cresciuto anno dopo anno e si è guadagnato la titolarità in nerazzurro, dove è cresciuto sin da bambino. Ora, però, come riportato da Independent, il mercato intorno a lui si sta infiammando.