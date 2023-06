Kanté ufficiale all'Al-Ittihad: il messaggio di benvenuto di Benzema

Il centrocampista francese si trasferisce in Arabia Saudita. L'attaccante ex Real Madrid in un video sui social: "N'Golo, ci vediamo a Jeddah"

21 . 06 . 2023 09:04 2 min

L'Arabia Saudita continua ad arruolare campioni: N'Golo Kanté è un nuovo giocatore dell'Al-Ittihad. Dopo l'acquisto di Benzema, il club campione della massima serie saudita ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista francese, che era in scadenza di contratto col Chelsea ed è reduce da una sfortunata stagione caratterizzata da infortuni e appena 9 presenze. Kanté all'Al-Ittihad, i dettagli e il saluto di Benzema Dopo i tanti titoli vinti con i club in Europa (dalla Premier a Champions ed Europa League) e con la nazionale (il Mondiale del 2018 con la Francia), Kanté ha deciso di accettare il contratto triennale proposto dall'Al-Ittihad: secondo i media inglesi guadagnerà 100 milioni di euro. Il francese si unisce quindi al suo connazionale Benzema, protagonista di un video pubblicato dal club di Jeddah sui social in cui saluta e accoglie il centrocampista: "Ciao N'Golo quante volte ti ho detto che sei il migliore giocatore 'box to box' al mondo. Ora giocheremo insieme nella migliore squadra saudita. Ci vediamo a Jeddah" le parole dell'ex attaccante del Real Madrid. Guarda il video Al-Ittihad, inizia l'avventura di Karim Benzema © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Chelsea-Arabia, corsia sospetta Chelsea, rivoluzione Pochettino Tutte le news di Calciomercato

