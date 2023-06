Il calciomercato delle stelle: Havertz all'Arsenal, Gundogan al Barcellona

LONDRA (Inghilterra) - Anche sul fronte internazionale il calcio mercato sta entrando nel vivo con Arsenal e Manchester City protagoniste. Manca solo l'ufficialità ma tra i Gunners ed il Chelsea è fatta per il passaggio di Kai Havertz: nelle tasche dei Blues entreranno 75 milioni di euro. Per un tedesco che resta in Premier League un altro saluta per la Liga e questi è una delle icone dei Citizinens (7 stagioni): Ilkay Gundogan! Il giocatore ha rifiutato le offerte dell'Arabia Saudita per scegliere il Barcellona di Xavi con contratto biennale. I campioni d'Inghilterra e d'Europa in carica però non avrebbero perso tempo nel cercare il sostituto dell'ex Dortmund mettendo nel mirino Mateo Kovacic (Chelsea).