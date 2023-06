Ferdinand: "Osimhen serve al Manchester United, anche a 180 milioni!"

In casa Manchester United è tempo di proiettarsi sul mercato per cercare l'attaccante da regalare a Erik Ten Hag in vista della prossima stagione. A fare da consigliere per i Red Devils, l'ex difensore del club Rio Ferdinand che intervenendo nel podcast Vibe With Five ha detto la sua sul possibile nuovo centravanti da portare ad Old Trafford. L'obiettivo dello United è quello di tornare ai vertici del calcio inglese ed europeo, soprattutto dopo aver visto eguagliare lo storico treble riuscito sotto la gestione Ferguson dai cugini del City di Guardiola.

E Ferdinand parte proprio dal paragone con i Citizens: "L'asticella è il Manchester City: per salire al loro livello al Manchester United serve un attaccante, un bomber. Harry Kane è un'opzione, è un nome che potrebbe fare al caso nostro". Il capitano della nazionale dei Tre Leoni e del Tottenham è dunque l'indiziato principale per Ferdinand che aggiunge: "Kane vuole restare in Inghilterra, vuole diventare il massimo goleador di sempre in Inghilterra"

United, Ferdinand consiglia Osimhen

Non ci sono dubbi dunque su quale sia la strada da percorrere per i Red Devils in vista della prossima sessione di mercato estiva, eppure Rio Ferdinand consiglia un piano B alla sua ex squadra qualora l'attaccante inglese decidesse di non cambiare la maglia degli Spurs. La leggenda dello United dichiara: "Prenderei Kane senza pensarci un attimo, 30 gol questa stagione, è passato sotto silenzio solo per la stagione di Haaland. Se dice no, andrei dritto su Osimhen. Per 150 milioni di sterline (175 milioni di euro, più o meno)? Sì, anche per quella cifra". Insomma la prima scelta per Ferdinand è Kane, ma se dovesse arrivare un no l'unico bomber sul quale dovrebbero puntare i Red Devils è il nigeriano del Napoli: "Chi altro prendere? Non ce ne sono al loro livello. Hojlund? Hojlund non è pronto, non è allo stesso livello, lo compreresti perché ha fatto una mezza stagione bene".