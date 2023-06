“Mbappé sarà del Real Madrid: fissata la data di presentazione”

"Mbappé dal Psg al Real Madrid, ecco quando"

Il club parigino sembrerebbe però tutt'altro che favorevole a far partire il proprio fuoriclasse tra 12 mesi, perdendolo così a parametro zero. Di conseguenza qualche spiraglio per un trasferimento a partire già da questa estate potrebbe aprirsi. C'è qualcuno per cui, però, la trattativa sarebbe già in stato avanzato, con tutti i dettagli sistemati. El Chiringuito Tv, infatti, ha rimarcato come Florentino Perez avrebbe già deciso addirittura la data di presentazione di Mbappé. Il giorno prefissato, secondo la televisione spagnola, sarebbe il prossimo 23 luglio, giorno in cui si terranno anche le elezioni in Spagna per il rinnovo delle Corti Generali. Si tratterebbe di un debutto con la camiseta blanca in grande stile, con il Santiago Bernabeu stracolmo come fu, a suo tempo, per campioni come Cristiano Ronaldo e Karim Benzema. Per capire se tra un mese il fuoriclasse francese sarà effettivamente un calciatore del Real Madrid o meno bisognerà soltanto aspettare. Intanto El Chiringuito, tramite i propri canali social, solletica i tifosi delle merengues: "Se il 23 luglio sei a Madrid per votare... rimani!".